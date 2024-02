Thomas Müller compte autant de matchs en Ligue des champions que le PSG

L’institution n’est pas forcément celle qu’on croit.

Le Paris Saint-Germain n’est pas le club avec l’histoire la plus dense en Europe, tout le monde le sait. Créé en août 1970, le club parisien a surtout connu les grandes soirées européennes depuis l’arrivée de QSI. Lors de son opposition à la Real Sociedad ce mercredi soir (2-0), le club a pris part à sa 150e rencontre en Ligue des champions depuis sa création. Ce nombre, assez conséquent, est égal au nombre de rencontres disputées dans cette même compétition par… Thomas Müller.

En effet, le champion du monde 2014 a également joué ce mercredi à Rome sa 150e rencontre dans la plus grande compétition européenne. L’attaquant bavarois a également remporté deux fois la coupe aux grandes oreilles en 2013 et en 2020, soit deux de plus que le club francilien. Preuve de sa longévité, cette statistique montre à ceux qui n’étaient pas encore convaincus que « Thomas Moulah » est un des plus grands joueurs de sa génération.

Thomas Müller est-il donc plus grand que le PSG ?

