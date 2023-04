Rafael Leão et le Milan font le job face à Lecce

AC Milan 2-0 US Lecce

Buts : Rafael Leão (40e et 75e) pour les Rossoneri

Ange Rafael.

Quatre jours après sa qualification en demi-finale de Ligue des champions, le Milan, sans être étincelant, a disposé de Lecce (2-0) dans un San Siro toujours aussi garni.

La bande à Stefano Pioli prend rapidement le contrôle du match mais peine à emballer la rencontre. Les séquences de possession se multiplient mais aucune véritable occasion milanaise est à se mettre sous la dent. Seule cette frappe lointaine de Tonali repoussée par Falcone fait passer un léger frisson (14e).

Incapable de trouver la faille dans le jeu, le Milan s’en remet aux coups de pieds arrêtés. Sur un corner joué à deux avec Messias, Tonali délivre un bonbon pour Leão au second poteau qui n’a plus qu’à pousser le cuir dans les filets (1-0, 40e). Alors que Lecce connaissait un léger temps fort depuis quelques minutes, avec notamment cette frappe lointaine de Strefezza qui force Maignan à sortir le grand jeu (70e), Leão en veut encore et profite des grands espaces laissés par les Lupi pour partir en raid solitaire et doubler la mise d’une frappe croisée pied gauche (2-0, 75e). Une prestation loin d’être flamboyante pour l’AC Milan mais qui assure l’essentiel. Les champions d’Italie en titre reprennent leur cinquième place au classement au nez et à la barbe du cousin nerazzurro, victorieux plus tôt dans la journée. Nul doute que les Rossoneri seront devant leur télévision ce soir et demain soir pour Juve-Napoli et Atalanta-Roma.

Messieurs-Dames, la course à la Champions en Serie A s’annonce folle.

AC Milan (4-2-3-1) : Maignan – Hernández, Tomori, Thiaw (Kjaer, 59e), Kalulu – Tonali (Bennacer, 59e), Krunić – Leão (Origi, 78e), Brahim Diaz (De Ketelaere, 78e), Junior Messias (Saelemaekers, 59e) – Rebić. Entraîneur : Stefano Pioli.

US Lecce (4-3-3) : Falcone – Gallo, Umtiti, Baschirotto, Gendrey (Romagnoli, 79e) – Oudin, Hjulmand, Blin (Gonzàlez, 76e) – Di Francesco (Strefezza, 65e), Ceesay (Voelkerling, 66e), Banda (Maleh, 79e). Entraîneur : Marco Baroni.

Pronostic AC Milan Lecce : Analyse, cotes et prono du match de Serie A