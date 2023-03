Quand Jude Bellingham mettait un vent à Manchester United

Jude Bellingham a 19 ans, Jude Bellingham est fort, Jude Bellingham est tellement destiné à marcher sur le football européen qu’il est valorisé à 900 milliards d’euros, ou pas loin. Bref, Jude Bellingham a la belle vie.

En 2020, à 17 ans, il rejoint le Borussia Dortmund pour 25 millions d’euros en provenance de Birmingham. Et pourtant, l’histoire aurait pu être différente. Lors de la saison 2019-2020, alors que le milieu joue régulièrement en équipe première en Championship, il tape évidemment dans l’œil de Manchester United, qui lance une opération séduction. Opération qui se termine par un lapin posé par le joueur.

C’est Pep Clotet, l’ancien entraîneur de Birmingham, qui raconte l’histoire au magazine anglais Four Four Two : « Un jour, le président nous dit : “Jude ne sera pas là aujourd’hui, on l’a autorisé à se rendre à un rendez-vous avec Manchester United.” Mais Jude a fini par décliner en expliquant qu’il ne voulait pas rater un entraînement avec nous. » Un ancien dirigeant de l’époque assure même au média britannique que Manchester proposait deux fois plus d’argent que n’importe qui au joueur, et que Sir Alex Ferguson et Eric Cantona seraient carrément intervenus pour essayer de le convaincre de rester en Angleterre.

La suite, tout le monde la connaît, et le choix de carrière de Bellingham semble avoir été judicieux et pourrait facilement lui ouvrir les portes de la Premier League ou de n’importe quel grand club. Comme quoi, ça valait le coup de préférer s’entraîner ce jour-là avec Gary Gardner, Jérémie Bela ou Scott Hogan.

