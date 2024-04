Xavi calme le jeu face à Luis Enrique

L’élève respecte le maître.

Entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, le torchon brûle depuis plusieurs saisons et Luis Enrique a décidé de remettre de l’huile sur le feu ce mardi, à la veille du quart de finale de Ligue des champions. Le coach parisien, passé sous les couleurs catalanes en tant que joueur et entraîneur, a indiqué qu’il représentait « sans aucun doute » plus l’esprit Barça que Xavi. Ce dernier, qui a représenté les Blaugrana de 1998 à 2015 avant de terminer sous les ordres de Luis Enrique, semble pourtant exprimer au mieux le fameux ADN revendiqué par le club barcelonais.

Il n’a pas paru déstabilisé pour autant par la sortie de son ancien coéquipier et coach. « Vous le connaissez, il est comme ça. On a une bonne relation, j’ai du respect pour lui », a-t-il tempéré lors de sa conférence de presse avant la confrontation. Mais alors, toute la Catalogne se demande, qui représente vraiment le mieux le FC Barcelone ? « Nous avons tous les deux l’ADN Barça. C’est la même chose pour Arteta et Guardiola, nous sommes tous les quatre en quart de finale. » Une réponse un poil décevante par rapport aux punchlines de son aîné, mais on devra s’en contenter avant la vraie réponse, mercredi, au Parc des Princes.

Sur et en dehors du terrain, Xavi a encore beaucoup de choses à apprendre.