Luis Enrique estime qu'il représente plus l'esprit du Barça que Xavi

Du Luis Enrique comme on l’aime.

Le technicien espagnol aime jouer avec ses interlocuteurs en conférence de presse, et celle de ce mardi avant le quart de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et Barcelone n’a pas dérogé à la règle. Au moment de répondre à une question lui demandant qui de Xavi ou lui représentait le plus « l’esprit foot du Barça », l’entraîneur parisien n’a pas fait dans la langue de bois : « Sans aucun doute moi (Rires dans la salle.) Ce n’est pas que mon avis, vous pouvez voir les données, la possession de ballon, les titres, le jeu de pressing. Moi je suis celui qui représente le mieux le Barça. »

La bonne recette pour lancer la double confrontation et les retrouvailles entre les deux anciens coéquipiers, qui seront scrutées au Parc des Princes. Luis Enrique s’est montré beaucoup plus mystérieux concernant ses choix et sa composition de départ, refusant de donner l’identité du joueur qui occupera le poste de latéral droit en l’absence d’Achraf Hakimi, suspendu. « J’ai pris ma décision et vous verrez », a-t-il répondu, alors que L’Équipe explique que cela devrait se jouer entre Warren Zaïre-Emery et Marquinhos.

Vivement la vérité du terrain.

