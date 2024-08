Pronostic Lille Slavia Prague : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue des champions

Après avoir passé l’obstacle Fenerbahçe, le LOSC affronte le Slavia en barrage. À cette occasion, Betclic vous offre votre 1er pari remboursé de 100€ et nous, on vous donne nos pronostics Lille – Slavia Prague.

Nos pronostics Lille Slavia Prague

Lille démarre en trombe

4e de la Ligue 1 l’an dernier, Lille a l’opportunité de passer par les barrages de la Ligue des champions pour intégrer la phase de poules, grâce à la nouvelle formule de la C1. Pour son entrée en lice, la formation nordiste a réussi un petit exploit en sortant le Fenerbahçe de José Mourinho. Victorieux du match aller disputé à Valenciennes (2-1) pour cause de JO, le LOSC a contrôlé la manche retour, mais a commis une erreur en toute fin de rencontre qui a poussé les 2 formations à disputer la prolongation. Lors de ces 30 minutes supplémentaires et malgré l’exclusion de Mandi, Lille a bénéficié de l’activité de Jonathan David qui a obtenu un penalty, qu’il s’est chargé de transformer. Cette bonne passe s’est confirmée en Ligue 1 avec un succès sur la pelouse de Reims samedi lors de la 1re journée (0-2). Lors de cette rencontre, les Lillois ont évolué en supériorité numérique à la suite du carton rouge reçu par Koné pour son choc avec Angel Gomes qui a fait très peur à tout le monde.

La Slavia Prague sans complexe

Comme souvent ces dernières années, le Slavia Prague a terminé son championnat national en 2e position derrière son grand adversaire, le Sparta. Les Tchèques seront en jambes puisqu’ils ont déjà disputé 5 journées de championnat. Après avoir été tenu en échec par Slovacko (0-0), le Slavia s’est repris pour remporter les 4 matchs suivants face à Ceske Budejovice, Liberec, le Sigma Olomouc et Teplice. En plus de cette excellente entame dans son championnat national, la formation tchèque a montré d’excellentes dispositions lors du 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Tombé face à l’Union Saint Gilloise, vice-champion de Belgique, le Slavia a remporté les 2 manches (4-1 en cumulé).

Le LOSC sans Angel Gomes

Angel Gomes, le milieu de terrain du LOSC, a été sévèrement touché samedi et sera donc indisponible pour la réception du Slavia Prague. Ce forfait s’ajoute à l’absence de Mandi, suspendu, mais l’international algérien n’était pas titulaire lors des deux matchs face au Fenerbahçe. Pour le reste, Genésio devrait s’appuyer sur ses hommes forts avec notamment Jonathan David, bien en jambes dans cette entame de saison. Du côté du Slavia, on retrouve un trio d’attaque intéressant composé de Chory, Provod et Schranz.

Les compositions probables pour ce Lille – Slavia Prague :

Lille : Chevalier – Meunier, Diakité, Alexsandro – Tiago Santos, Cabella, André, Gudmunsson – Zhegrova, David, Haraldsson.

Slavia Prague : Kinsky – Zima, Holes , Ogbu – Diouf, Zafeiris, Oscar, Masopust – Provod, Chory, Schranz.

Lille enchaîne face au Slavia Prague

À domicile, Lille devrait confirmer ses débuts quasiment parfaits en prenant le dessus sur le Slavia. Comme face au Fenerbahçe lors du tour précédent, le LOSC reçoit au début un adversaire réputé pour être difficile à jouer dans son enceinte. Une nouvelle fois, les Dogues auront tout intérêt à aboyer en premier, avant de tenter de tenir bon au match retour. Un temps annoncé sur le départ, Jonathan David a dit que le LOSC était son club, et il vient de le prouver en marquant sur les deux derniers matchs.

