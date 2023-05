Pep Guardiola s’emporte contre Yerry Mina

Un Peppercut.

Vainqueur d’Everton avec Manchester City ce dimanche (0-3), Pep Guardiola s’est insurgé du comportement de Yerry Mina, défenseur des Toffees. Après la rencontre, le coach espagnol est en effet entré sur la pelouse pour s’expliquer avec le central colombien. « Pourquoi il fait ça ? », s’est insurgé Guardiola en zone mixte, reprochant à Mina d’avoir été impliqué dans plusieurs actions litigieuses, sans vouloir entrer dans les détails. Parmi les incidents, des duels à la limite du licite avec Erling Haaland ou Aymeric Laporte sont mises en avant.

Durant le match, Mina aurait en effet asséné plusieurs tapes discrètes à Haaland, que le Norvégien a montré à son entraîneur au coup de sifflet final, en lui indiquant plusieurs zones de son corps rougies par les pincements et autres coups de coude subis. « Mina sait ce qu’il a fait. Demandez-lui. On ne parle plus de duel physique dans ces cas. Il y a des choses qu’il n’est pas nécessaire de faire sur un terrain », a conclu le coach de City.

Ils ne partiront pas en vacances ensemble.

Manchester City enfonce Everton