Manchester City enfonce Everton

Everton 0-3 Manchester City

Buts : Gündoğan (37e, 51e) et Haaland (39e)

Le champagne peut déjà se mettre au frais.

Manchester City a fait respecter la hiérarchie contre le mal classé Everton ce dimanche (0-2). Les Toffees ont réussi à frustrer le leader pendant une grosse demi-heure, en l’empêchant totalement de menacer Jordan Pickford. Même en contre, puisque Julián Álvarez n’a pas pu se sortir de la tenaille Dwight McNeil – Idrissa Gueye (33e). Everton a failli réaliser le coup parfait sur corner, mais Mason Holgate n’a pas réussi à bonifier la remise de James Tarkowski (34e). Il a fallu un tour de magie d’İlkay Gündoğan pour sortir City du bourbier. À la réception d’un centre de Riyad Mahrez, l’Allemand a sorti un enchaînement somptueux de son chapeau en contrôlant le ballon et en marquant dos au but (0-1, 37e). Moins de deux minutes plus tard, le capitaine s’est mué en passeur pour Erling Haaland, sans rival dans les airs (0-2, 39e).

C'EST QUOI CE GESTE DE FOU ?! 😱 Gundogan réalise un enchaînement sublime qui permet aux Citizens d'ouvrir le score contre Everton !#EVEMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/5YaukNQmPi — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 14, 2023

Gündoğan a poursuivi son show en déposant un coup franc juste sous la barre, hors de portée du portier (0-3, 51e). Une avance confortable, qui a permis aux Skyblues de lever le pied et de gérer en vue de la réception du Real Madrid mercredi. Everton a tenté de se rebiffer sur corner, mais sans réussite, la tête de Tarkowski finissant sur la transversale (66e). Manchester City reprend quatre longueurs d’avance sur Arsenal. Cinq points suffiront au leader sur ses trois derniers matchs pour conserver sa couronne. Pour les Toffees, il faudra se dépouiller jusqu’au bout pour se sauver alors que le relégable Leeds est revenu à un petit point.

More than Ever.

Everton (4-2-3-1) : Pickford – Patterson, Mina, Tarkowski, Holgate (Coady, 56e) – Garner (Gray, 75e), Gueye (Onana, 56e) – Iwobi, Doucour, McNeil – Calvert-Lewin (Maupay, 46e). Entraîneur : Sean Dyche.

Manchester City (4-2-3-1) : Ederson – Laporte, Ajanki, Dias (Gomez, 90e+1), Walker – Gündoğan (Silva, 77e), Rodri (Phillips, 88e) – Foden, Alvarez, Mahrez – Haaland (Grealish, 78e). Entraîneur : Pep Guardiola.

Pronostic Everton Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League