Pronostic Everton Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

City ne laisse plus filer de points contre Everton

Everton est étincelant depuis plusieurs matchs, et n’a perdu que deux matchs en championnat sur les 10 dernière journées, et tout ça contre des « gros », que sont Tottenham (2-1) et Manchester United (0-3). On retrouve d’ailleurs une série de victoires qui s’est terminée contre les Spurs, face à Nottingham (0-1), Newcastle (3-0), Chelsea (2-0) et Burnley (0-2). Mais ces victoires ont seulement permis aux Toffees de sortir de la zone rouge, puisqu’ils ont écopé d’une pénalité de 10 points en championnat. Pour affronter l’ogre Citizen, Alli et Gueye ne seront pas dans le groupe, tandis que l’important Doucouré est incertain à l’image de Young et Coleman. Cependant, on retrouvera des éléments importants de l’équipe, à commencer par les offensifs McNeil (2 buts, 3 passes), Harrison (1 but, 3 passes), et le buteur maison Calvert Lewin qui a du mal cette saison (3 buts).

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De retour avec un nouveau titre en poche après avoir remporté la Coupe du Monde des Clubs, City peut se consacrer au championnat et doit rattraper le retard accumulé sur ses concurrents. En effet, les Sky Blues n’ont remporté qu’un seul de leurs 6 derniers matchs de PL ! Avec notamment des matchs nuls contre Crystal Palace, Liverpool, Tottenham et Chelsea. Pour se relancer, City devrait pouvoir compter sur le retour de son buteur fétiche Haaland (14 buts en PL), mais probablement pas sur Doku et De Bruyne, qui a récemment fait son retour à l’entraînement après une longue blessure. L’intérim a parfaitement été assuré par Alvarez (4 buts, 6 passes), auteur d’un doublé en finale de CDMC et qui sera sûrement aligné d’entrée. Plus le droit à l’erreur pour Manchester qui va tout faire pour s’imposer contre des Toffies en pleine bourre. Ce ne sera pas facile mais il pourra compter sur le retour du cyborg, qui pourra de nouveau s’illustrer après plusieurs matchs d’absence.

► Le pari « Manchester City gagne » est coté à 1,55 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 155€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Haaland buteur » est coté à 1,86 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 186€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Everton – Manchester City avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Everton Manchester City encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Une relégation dans deux ans pour Manchester City ?