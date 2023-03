Naples : Un consultant de Canal victime de violences dans les affrontements entre supporters

Pas le meilleur contexte.

Dans les affrontements entre supporters du Napoli et de l’Eintracht ce mercredi en Italie avant le match retour des 8es de C1, Grégory Sertic a été victime de violences. Dans un contexte pour le moins tendu entre les deux clubs ainsi que leurs groupes de supporters respectifs, l’ancien joueur bordelais et actuel consultant pour Canal+ a raconté s’être retrouvé au milieu d’une rixe : « Malheureusement, je suis arrivé à 500 mètres du stade et je suis tombé sur une altercation entre supporters allemands et napolitains. Ils ont sûrement dû me prendre pour un Allemand et j’ai malheureusement pris des coups, explique le consultant. Mais bon, tout va bien et c’est l’essentiel. Maintenant, ce qui est important, c’est le foot. »

De violents affrontements entre les supporters du Napoli et de Francfort ont éclaté dans les rues de Naples Notre consultant Grégory Sertic en a lui-même fait les frais 🗣#NapoliEintracht | #UCL pic.twitter.com/Djg86sFubz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 15, 2023

Il a finalement pu entrer dans le stade et commenter, au micro de la chaîne cryptée, la victoire napolitaine (3-0) synonyme de qualification pour les quarts.

Consultant footballistique, un métier à risque.

Huit arrestations chez les supporters en marge de Napoli-Eintracht