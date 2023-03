Pronostic Napoli Eintracht Francfort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

100€ remboursés en Freebets sur Napoli – Eintracht Francfort

Le bonus Betclic est en ce moment de 100€ en vous inscrivant avec le code SOFOOT.

C’est simple, votre 1er pari perdant est remboursé en Freebets jusqu’à 100€. Sauf que contrairement aux autres sites, votre pari est remboursé dès la fin du match !

Idéal pour pouvoir rejouer rapidement si le pari est perdant.

Nos pronostics Napoli – Eintracht Francfort

► Le pari « Victoire Napoli et plus de 1,5 but » est coté à 1,67 chez Betclic qui vous permet de récupérer votre 1er pari remboursé en freebets jusqu’à 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 167€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Osimhen buteur » est coté à 1,94 chez Betclic qui vous permet de récupérer votre 1er pari remboursé en freebets jusqu’à 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 194€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Naples gagne de 2 buts ou plus » est coté à 2,18 chez Betclic qui vous permet de récupérer votre 1er pari remboursé en freebets jusqu’à 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 218€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

Un Napoli séduisant et efficace

Naples propose certainement l’un des plus beaux jeux en Europe. Caracolant en tête de la Serie A, les hommes de Spaletti comptent 18 points d’avance sur leur premier poursuivant, l’Inter Milan. Il y a dix jours, le Napoli a connu un coup d’arrêt en s’inclinant à domicile contre la Lazio (0-1) pour ce qui est sa 2e défaite de la saison en Serie A, mais s’est repris le week-end dernier en prenant le dessus sur l’Atalanta Bergame (2-0). Très bien parti pour remporter le Scudetto, Naples peut jouer le coup à fond en Ligue des champions. Impressionnants en phase de poules, les partenaires du capitaine Di Lorenzo avaient pris le dessus sur Liverpool, l’Ajax et les Rangers. Portés par un jeu offensif de 1er plan, les Napolitains ont pris une avance importante lors du match aller contre Francfort (0-2). Comme souvent, le Nigérian Osimhen s’est signalé avec une nouvelle réalisation. De son côté, le Géorgien Kvaratskhelia a raté un penalty qui aurait pu aggraver le score, mais s’est repris samedi en marquant face à Bergame.

L’Eintracht Francfort dans le dur

L’Eintracht Francfort est donc au pied du mur après avoir perdu le match aller à domicile (0-2) et va devoir réaliser un exploit pour se qualifier chez l’une des plus belles formations européennes du moment. L’Eintracht s’était qualifié difficilement pour les 8es de finale en finissant 2e d’un groupe dominé par Tottenham, devant le Sporting et l’OM. Dans une situation compliquée en Ligue des champions, l’Eintracht est également sur un passage délicat en Bundesliga avec aucune victoire lors des 3 dernières journées disputées après le match aller. Depuis son revers contre Naples, le club de Francfort s’est incliné face à Leipzig (2-1) et a ensuite été tenu en échec par Wolfsbourg (2-2). Le week-end dernier, l’Eintracht a de nouveau été freiné avec un nouveau nul à domicile face à Stuttgart (1-1) et n’est plus que 6e de Bundesliga.

Le Napoli presque au complet, l’Eintracht sans Kolo Muani

Luciano Spalletti devrait pouvoir s’appuyer sur un effectif quasiment au complet, puisque seul l’attaquant Raspadori devrait manquer à l’appel. Arrivé de Sassuolo, l’attaquant italien est souvent le remplaçant privilégié d’Osimhen et devrait être suppléé dans ce rôle par Giovanni Simeone. Le Napoli récupère ce mercredi l’international mexicain Lozano qui devrait compléter le trio d’attaque porté par les phénomènes Kvaratskhelia et Osimhen. Dans ce superbe début de saison, le milieu de terrain napolitain est également exceptionnel avec un Zambo Anguissa impressionnant. Du côté de l’Eintracht, Oliver Glassner ne pourra pas compter sur son attaquant numéro 1, Randal Kolo Muani, expulsé lors du match aller. Le Français, qui a inscrit récemment son 16e but de la saison, va sans doute beaucoup manquer aux Allemands, tout comme le très intéressant international danois Lindström.

Les compositions probables pour Napoli – Eintracht Francfort :

Napoli : Alex Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera – Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski – Lozano (ou Politanoà, Osimhen, Kvaratskhelia.

Eintracht Francfort : Trapp – Tuta, Jakic, Ndicka – Buta, Rode, Sow, Max – Kamada, Gotze – Borré.

Le Napoli enchaîne face l’Eintracht

Impressionnant depuis le début de saison, Naples a déjà un pied en quarts de finale de la Ligue des champions à la suite de sa nette victoire de l’aller (0-2). Mais comme le Benfica la semaine passée, le Napoli devrait avoir envie de l’emporter devant son public sur ce match retour. Bien parti pour remporter la Serie A, Naples peut jouer le coup à fond en Ligue des champions et pourrait même être l’une des belles surprises de cette édition. Avec Osimhen qui n’en finit plus de marquer (21 buts toutes compétitions confondues, buteur au match aller), la bande de Spalletti devrait prendre le dessus sur une équipe de l’Eintracht Francfort privée notamment de son meilleur buteur Randal Kolo Muani.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Napoli – Eintracht Francfort avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ PEU IMPORTE avec ParionsSport En Ligne

– 150€ de bonus EXCLU au lieu de 100€ avec Unibet

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Naples Eintracht Francfort détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Le troll épique des supporters de l'Eintracht Francfort