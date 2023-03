Huit arrestations chez les supporters en marge de Napoli-Eintracht

Les huit salopards.

Beaucoup de débordements ont eu lieu ce mercredi dans les rues de Naples, en marge de la rencontre opposant les Partenopei aux Allemands de l’Eintracht Francfort. Huit supporters – trois Allemands et cinq Italiens – ont été arrêtés après des heurts entre ultras, ou avec la police. Selon Alessandro Giuliano, responsable de la préfecture de Naples, « six policiers ont été blessés et l’identification des auteurs de violences est toujours en cours à travers l’analyse des images tournées par les forces de l’ordre ou postées sur les réseaux sociaux ».

#NapoliEintracht : contact établi entre #ultras #napolitains et allemands, vers la Piazza del Gesù. Violents heurts entre les deux groupes et avec la Police, qui ne maitrise pas la situation #napoli #frankfurt #SGE #neapel pic.twitter.com/VABte5tfB9 — 1899 Mode Ultrà (@ultras1899_) March 15, 2023

Officiellement interdits de déplacement après un ping-pong judiciaire ubuesque, les Allemands se sont tout de même rendus en nombre à Naples, mais sans possibilité d’accéder au stade Diego Armando Maradona. Les supporters de l’Eintracht sont connus pour leur démonstration de force en déplacements, à l’image du quart de finale de Ligue Europa face au FC Barcelone la saison passée, ou contre l’Olympique de Marseille en septembre dernier. Les supporters napolitains n’étant pas des enfants de chœur non plus, la situation – déjà tendue avant la date fatidique – avait tout pour dégénérer. La faute aux instances privant les supporters de leurs droits élémentaires et d’une incapacité des autorités à organiser correctement le déplacement d’équipes adverses.

Même si le plus gros problème a été l’absence de Randal Kolo Muani pour ce match retour.

Naples : Un consultant de Canal victime de violences dans les affrontements entre supporters