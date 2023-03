Chaos dans les rues de Naples avant le retour contre Francfort

Le chaos dans les rues avant le match sur le terrain.

En marge du 8e de finale retour de Ligue des champions entre le Napoli et l’Eintracht Francfort, des affrontements ont débuté dans Naples dans l’après-midi. Au départ non autorisés à se rendre au pays de la botte à la suite de l’annonce du ministre de l’Intérieur italien, les supporters de Francfort ont finalement pu faire le déplacement pour un match beaucoup plus chaud en dehors du terrain que sur la pelouse. Depuis la fin d’après-midi, les images des heurts émaillant la cité italienne inondent les réseaux sociaux. On y voit des voitures brûlées, des affrontements et échanges de fumigènes. Parfois au milieu de tout cela, les forces de police semblent débordées.

𝗦𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗜 𝗘 𝗚𝗨𝗘𝗥𝗥𝗜𝗚𝗟𝗜𝗔 𝗔 𝗡𝗔𝗣𝗢𝗟𝗜‼️🔥 Le immagini che arrivano live da piazza del Gesù a Napoli. Gli ultras tedeschi stanno danneggiato diversi mezzi delle forze dell'ordine. La tensione resta altissima in attesa del calcio d'inizio.#Napoli #Sportitalia pic.twitter.com/3S9v7rosbC — Sportitalia (@tvdellosport) March 15, 2023

#NapoliEintracht : contact établi entre #ultras #napolitains et allemands, vers la Piazza del Gesù. Violents heurts entre les deux groupes et avec la Police, qui ne maitrise pas la situation #napoli #frankfurt #SGE #neapel pic.twitter.com/VABte5tfB9 — 1899 Mode Ultrà (@ultras1899_) March 15, 2023

Quelques jours après le match aller, les supporters allemands avaient glissé quelques messages chambreurs en dessous des publications du club napolitain montrant des pizzas napolitaines recouvertes d’ananas ou de kiwi, à la suite de leur interdiction de déplacement. Sur les vidéos qui circulent actuellement, la rigolade n’a visiblement plus sa place. Les supporters allemands auraient de plus vu les supporters de l’Atalanta Bergame, avec lesquels ils sont amis, se joindre à eux dans les rues de Naples. Du côté napolitain, les renforts seraient arrivés du Borussia Dortmund et du Munich 1860, les rivalités entre clubs de même pays expliquant ces arrivées.

Naples file en quarts de C1 pour la première fois de son histoire !