Impressionnant, Naples s'est promené sur la pelouse de l'Eintracht Francfort en huitièmes de finale de Ligue des champions avec un but inscrit lors de chaque mi-temps. En face, les Allemands ont vu Randal Kolo Muani être expulsé et leurs espoirs de qualification en quarts drastiquement diminuer.

Eintracht Francfort 0-2 Naples

Buts : Osimhen (40e) et Di Lorenzo (62e)

Aller gagner sur la pelouse de l’Eintracht Francfort, c’est compliqué : voilà six matchs que la bande de Kolo Muani, expulsé ce mardi, ne connaissait que la victoire. C’est donc difficile, très difficile… Hormis pour le Naples version 2022-2023, qui est tranquillement allé battre les Allemands sur leurs terres en huitièmes de finale de Ligue des champions et a donc maximisé ses chances de voir les quarts. Et encore, Kvaratskhelia s’est permis de louper un péno…

C’est dire comme les Italiens, qui ont marqué dans chaque période grâce à l’inévitable Osimhen et le remuant Di Lorenzo, se montrent supérieurs en ce moment. Que ce soit sur la scène nationale, en Serie A, comme dans le théâtre européen. Pour les victimes du soir, rattraper deux pions en Campanie semble quasiment impossible dans ces conditions…

Championnat-C1, même combat

À l’extérieur, Naples met un peu de temps avant de prendre la température allemande. Pas forcément à l’aise immédiatement, les visiteurs démarrent timidement, et Meret doit s’interposer sur un centre de Buta pour rassurer ses partenaires. Lesquels changent finalement vite de rythme, pour imposer leur jeu et enchaîner les occasions. C’est ainsi que les gants de Trapp sont testés à deux reprises coup sur coup, avec un corner de Zielinski puis une tentative de Kvaratskhelia. La première pour le Géorgien, mais pas la dernière. Car à la demi-heure de jeu, et alors que Lozano vient de toucher le poteau, la star de 22 ans s’élance pour transformer un penalty sanctionnant une faute de Buta sur Osimhen… Raté, le gardien de Francfort partant du bon côté et bloquant sa frappe. Sauf que juste après, l’attaquant nigérian ouvre enfin le score à la suite d’un super boulot collectif de Lobotka et Lozano.

L’avant-centre est même tout proche du doublé peu avant la pause en profitant d’une bévue adverse sur un nouveau service de Lozano, sa réalisation étant toutefois refusée pour hors-jeu. Un avertissement sans frais pour l’Eintracht, qui ne va pas mieux dans le second acte. Parce que si Trapp parvient à compenser la boulette de Jakic et à éviter le pire devant Kvaratskhelia, ce n’est pas le cas pour Kolo Muani : maladroit, l’ancien Nantais colle une semelle à Anguissa… La sanction est double pour le Français, avec un combiné carton rouge/blessure. Et en infériorité numérique, les locaux ne tiennent pas le coup longtemps : assez impressionnants dans le jeu, les Italiens breakent par Di Lorenzo à la suite d’une jolie action impliquant Kvaratskhelia (passe décisive en talonnade) et Anguissa. Ce dernier, omniprésent, foire ensuite la balle de 3-0 en envoyant son tir à quelques centimètres de la cible (alors qu’en face, Kamada gâche également une opportunité). Sympa, il restera un peu de suspense pour le retour…

Eintracht Francfort (3-4-3) : Trapp – Tuta, Jakic, N’Dicka – Buta (Knauff, 69e), Kamada, Sow, Max (Lenz, 92e) – Lindstrom (Borré, 70e), Götze (Alidou, 81e), Kolo Muani. Entraîneur : Glasner.

Naples (4-3-3) : Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera – Lobotka, Zielinski, Anguissa (Ndombele, 80e) – Lozano (Elmas, 80e), Kvaratskhelia (Politano, 84e), Osimhen (Simeone, 84e). Entraîneur : Spalletti.