Les supporters de Francfort finalement autorisés à se rendre à Naples

Le troll a fini par payer.

Initialement interdits d’aller à Italie pour assister au huitième de Ligue des champions entre Naples et Francfort, les supporters de l’Eintracht pourront finalement visiter la Campanie. Le club teuton a annoncé la bonne nouvelle ce samedi, expliquant que « l’interdiction de vendre des billets aux supporters allemands a été déclarée illégale » par le tribunal administratif en charge du dossier. « C’est bien sûr une grande satisfaction, a réagi Philipp Reschke, membre du directoire de l’Eintracht. C’est une étape importante. »

⚠️ Wichtiges #NapoliSGE-Update Das zuständige Verwaltungsgericht hat dem Antrag von Eintracht Frankfurt auf Erlass einer einstweiligen Verfügung stattgegeben. Demnach wurde das Verkaufsverbot von Eintrittskarten an Menschen mit Wohnsitz in Deutschland für rechtswidrig erklärt. — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 11, 2023

Dans la foulée, le dirigeant allemand raconte que le club doit désormais « réorganiser tout ce que nous, et beaucoup d’autres, avons dû annuler ces derniers jours, des commandes de billets à l’organisation des voyages et des transports et bien plus encore. » Surtout, passé la joie procurée par cette décision, les Aigles indiquent qu’il faut également s’attendre à une réponse de la part des autorités napolitaines qui pourraient faire appel de cette décision.

En bref, l’histoire n’est pas encore finie.

