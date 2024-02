L’ex-président de Francfort déclare vouloir faire disparaître le nazisme

Les clubs allemands montrent la voie.

Lors de son jubilé, le désormais ex-président de l’Eintracht Francfort Peter Fischer a pris la parole sur la montée de l’extrême droite outre-Rhin. Personnage très engagé dans la lutte sociale depuis de nombreuses années, l’homme d’affaires allemand a été droit au but durant son discours : « Mon souhait dans la vie n’est pas que l’Eintracht Francfort redevienne champion ou vainqueur de la Ligue des champions. Mon souhait est que cette merde nazie disparaisse, qu’elle explose en l’air, où qu’elle soit. De leur vomir à la figure tous les jours. »

Mit 67 Jahren und nach langer Zeit im Rampenlicht könnte man sich auch mit weniger Appellen zurückziehen. Für Peter #Fischer ist das aber nichts. #SGE ___ Großkotz: @fums_magazin pic.twitter.com/Hi5nzxoA5C — FUMS (@fums_magazin) February 6, 2024

Après cette prise de position, Fischer a poursuivi en assurant que l’Allemagne vivait « un Weimar 2.0 », avant de délivrer un message d’unité : « Je serai encore plus impliqué qu’avant, il y a des milliers de manifestations où des millions de bons citoyens et de démocrates, des gens intelligents, sont dans les rues. […] Nous sommes un club coloré. Nous comptons 112 nationalités parmi nous. La discrimination, le racisme et l’antisémitisme n’ont pas leur place dans le sport. Si quelqu’un ne respecte pas cette règle, nous le mettrons à la porte. »

Une nouvelle pierre à l’édifice.

Hugo Ekitike n'a plus de numéro au PSG