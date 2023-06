Mercato : Arsenal prêt à claquer 116 millions d'euros sur un milieu de terrain ?

Plus on est de fous, moins il y a de Rice.

Tout fraîchement sacré vainqueur de la Ligue Europa Conférence avec West Ham, Declan Rice (24 ans) attise les convoitises. L’international anglais (41 capes) au club depuis 2013, mais qui a refusé une prolongation chez les Hammers et à qui il reste un an de contrat, a séduit Arsenal : l’écurie de Mikel Arteta serait prête à claquer plus de 100 millions de livres (116 millions d’euros) pour s’attacher les services du milieu de terrain, avance The Guardian. Du jamais-vu chez les Canonniers.

Selon le quotidien britannique, l’offre n’a pas encore été posée sur la table, mais l’accord serait proche, alors que des clubs comme le Bayern, Chelsea, Newcastle ou Manchester United auraient eux aussi été à un moment sur le dossier. En fin de contrat à Manchester City, le capitaine Ilkay Gündogan serait lui aussi sur les tablettes des Gunners.

Quand on sait que le transfert le plus cher de l’histoire d’Arsenal s’appelle Nicolas Pépé, ça n’est pas bon signe.

