Manchester United s'impose à Bournemouth, Liverpool dit presque bye-bye à la C1

AFC Bournemouth 0-1 Manchester United

But : Casemiro (9e).

En visite au Vitality Stadium contre une équipe déjà assurée d’être maintenue en Premier League la saison prochaine, Manchester United avait à cœur de conserver sa place dans le Big Four. Logiquement, les Red Devils se sont montrés les plus offensifs et sur une ouverture de Christian Eriksen, Casemiro a profité d’une faille défensive pour ouvrir le score d’un somptueux ciseau retourné à bout portant dans la cage de Neto (9e, 0-1). Titulaire, Anthony Martial n’a pas inscrit son nom à la liste des buteurs de la rencontre et les Mancuniens se sont contentés de gérer leur avance jusqu’au coup de sifflet final. Solide et souverain, MU sécurise quasiment sa place pour la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison prochaine, en attendant peut-être de soulever un deuxième trophée, le 3 juin, contre le rival Manchester City.

AFC Bournemouth (4-2-3-1): Neto – Kelly, Senesi, Zabarnyi, A.Smith (Viña, 66e) – Lerma, Cook – Brooks (Moore, 55e), Christie (Ouattara, 66e), J.Anthony – Solanke. Entraîneur: Gary O’Neil.

Manchester (4-2-3-1): De Gea – Shaw, Lindelöf, Varane, Wan-Bissaka – Casemiro, Eriksen (McTominay, 86e) – Sancho (Garnacho, 72e), Antony (Fred, 86e), Fernandes – Martial (Weghorst, 57e). Entraîneur: Erik ten Hag.

Liverpool 1-1 Aston Villa

Buts : Firmino (90e) pour les Reds // J.Ramsey (27e) pour Aston Villa

Dans la position du chasseur en vue des places qualificatives pour la prochaine campagne de C1, Liverpool accueillait Aston Villa dans un match décisif pour les deux équipes. Très bien garni pour rendre hommage à la dernière à domicile de Roberto Firmino, mais aussi celle de James Milner ou Alex Oxlade-Chamberlain, Anfield a basculé dans le doute quand Ollie Watkins s’est fait crocheter par Ibrahima Konaté dans la surface. Souhaitant se faire justice lui-même, Watkins a manqué le cadre sur penalty (22e). Globalement mieux installés dans la rencontre, les Villans ont trouvé la faille grâce à Jacob Ramsey, bien trouvé par Douglas Luiz sur un centre au second poteau (27e, 0-1).

Devant au score à la pause, les visiteurs se sont recroquevillés dans leur camp en seconde période. Cody Gakpo a cru égaliser (56e), mais le but a été annulé pour hors-jeu après visionnage de la VAR (56e). Trent Alexander-Arnold a frappé à l’entrée de la surface, mais Emiliano Martinez a capté le ballon avec assurance (73e). Juste avant l’entrée dans le temps additionnel, le phœnix Firmino a redonné espoir aux Reds sur un centre de Mohamed Salah (90e, 1-1). Au bout du compte, Liverpool n’obtient qu’un nul et la C1 s’éloigne : seul un point en deux matchs suffira à Manchester United et Newcastle United pour valider leur billet pour la Ligue des champions. À Liverpool, aujourd’hui, Bobby Firmino avait deux raisons de pleurer.

Liverpool (4-3-3): Alisson – Robertson (Tsimikas, 72e), Van Dijk, Konaté, Alexander-Arnold – Henderson (Milner, 72e), Fabinho (Elliott, 81e), Jones (D.Jota, 63e) – L.Diaz (Firmino, 72e), Gakpo, Salah. Entraîneur: Jürgen Klopp.

Aston Villa (4-2-3-1): E.Martinez – Digne (A.Moreno, 53e (Buendia, 65e)), Mings, Konsa, Cash – B.Kamara, D.Luiz – J.Ramsey, Bailey (A.Young, 53e), McGinn – Watkins. Entraîneur: Unai Emery.

Autres résultats :

Wolverhampton 1-1 Everton

Buts : Hwang Hee-Chan (34e) pour les Wolves // Y.Mina (90e+9) pour les Toffees.

Fulham 2-2 Crystal Palace

Buts : A.Mitrović (45e+5 sp, 61e) pour les Cottagers /: Edouard (34e) et Ward (83e) pour les Eagles.

