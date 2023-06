L’Allemagne cale, l’Angleterre et la Suisse réussissent leur entrée

Groupe C :

Allemagne 1-1 Israël

Buts : Bisseck (26e) pour l’Allemagne // Turgeman (20e) pour Israël

Expulsion : Kartsev (45e+2) pour Israël

Dan Peretz, retenez bien ce nom. Si Israël a réussi à accrocher l’Allemagne, ce jeudi à Kutaisi, c’est en grande partie grâce à son gardien. En plus d’avoir multiplié les parades, le portier d’1,90 m a en effet détourné deux penaltys, l’un en tout début de match (Moukoko, 3e) et l’autre à l’approche du coup de sifflet final (Ngankam, 80e). En manque cruel d’efficacité, les joueurs d’Antonio Di Salvo avaient en plus concédé l’ouverture du score contre le cours du jeu, Dan Turgeman ayant mystifié Yann Aurel Bisseck avant de marquer du gauche (0-1, 20e). Le défenseur d’Aarhus s’est rattrapé en égalisation dans la foulée grâce à une subtile déviation de la tête (1-1, 26e). L’expulsion d’Eden Kartsev (45e+2) laissait penser que l’Allemagne allait véritablement prendre l’ascendant au retour des vestiaires, mais il n’en a rien été. La Mannschaft des grands ne va pas fort du tout. Celle des moins de 21 ans, elle, n’attaque pas son Euro Espoirs de la meilleure des manières.

Tchéquie 0-2 Angleterre

Buts : Ramsey (47e) et Smith-Rowe (90e+4)

Eux n’ont pas raté leur entrée en lice. Ronronnants en première période, les Young Lions n’ont eu besoin que d’une accélération, en début de seconde période, pour faire trébucher la Tchéquie. À la suite d’un joli une-deux avec Anthony Gordon, Jacob Ramsey s’est présenté face à Vitzslav Jaros et l’a ajusté du droit (0-1, 47e). Les partenaires de Harvey Elliott ont ensuite parfaitement géré leur affaire, alliant sérénité défensive et belles séquences offensives. Idéalement servi par Cameron Archer, Emile Smith-Rowe a donné un peu plus d’ampleur au succès de l’Angleterre (0-2, 90e+4), qui pourrait donc valider son billet pour les quarts dès la prochaine journée si elle enchaîne face à Israël.

Groupe D :

Norvège 1-2 Suisse

Buts : Ceide (19e) pour la Norvège // Ndoye (36e) et Imeri (56e) pour la Suisse

Adversaires du soir, la France et l’Italie sont mis sous pression par la Suisse. Car la Nati a disposé de la Norvège, qui avait pourtant pris les devants au tableau d’affichage. Emil Konradsen Ceide avait en effet joliment ouvert le score après s’être frayé un chemin dans la surface helvétique (0-1, 19e). Les Rouges n’ont pas paniqué, et Dan Ndoye, qui avait fait mal à Nice en Ligue Europa Conférence, a vite remis son équipe sur de bons rails d’une puissante frappe du droit plein axe (1-1, 36e). Lui aussi très en vue sur la pelouse de Cluj-Napoca, Kastriot Imeri a donné l’avantage aux siens d’un tir habilement placé depuis l’extérieur de la surface (1-2, 56e). Oui, les Bleuets devront grandement se méfier de ces petits Suisses.

