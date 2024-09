Les premières images du (possible) futur stade de Manchester United

Encore un stade victime du football moderne et son business ?

La construction d’un nouveau stade de 100 000 places et le développement d’un « site sportif, résidentiel, de divertissement, d’affaires et d’éducation » autour de l’enceinte pourrait apporter « 7,3 milliards de livres supplémentaires par an à l’économie du Royaume-Uni », « 92 000 nouveaux emplois » et « plus de 17 000 nouveaux logements », écrit ce lundi Manchester United, sur les bases d’une étude de la société Oxford Economics. C’est ainsi que MU a présenté son projet de nouveau stade – qui viendrait remplacer Old Trafford – dont les premières images ont également été dévoilées. Un stade qui, à première vue, aurait évidemment beaucoup moins de gueule que l’actuelle maison des Red Devils, vieille de 115 ans.

