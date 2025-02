Un policier viré après avoir entonné des chants anti-Liverpool à Anfield

Viré pour avoir chanté faux.

Tyler Coppin, sergent de la police d’Essex, a reconnu avoir entonné des chants offensants à l’encontre des supporters de Liverpool lors d’un match de Premier League et a depuis été viré, selon le Guardian.

Les faits ? Liverpool-Chelsea, Anfield, octobre dernier. Pris en flagrant délit de « chanter des tragédies » par les stadiers. On ne parle pas du célèbre duo connu pour son « Est-ce que tu m’entends, eh oh ? », mais bien de cette tradition douteuse qui consiste à se moquer de drames ayant marqué l’histoire des clubs. Le crash de Munich pour Manchester United, la catastrophe de Hillsborough pour Liverpool – 97 morts en 1989. Du très haut niveau dans la bêtise.

Flic expulsé

Coppin s’est fait sortir des tribunes, embarqué fissa, puis condamné dans la foulée : trois ans d’interdiction de stade, 645 livres d’amende et de frais de justice. Sanction express. Merseyside Police n’a pas traîné. Essex Police non plus.

Vendredi, un panel disciplinaire dirigé par Ben-Julian Harrington, chef de la police d’Essex, a mis un point final à l’histoire. Verdict ? Violation des principes d’honnêteté et d’intégrité, manque de respect et de courtoisie, conduite déshonorante. Traduction : un flic condamné pour trouble à l’ordre public, c’est plus possible.

Même Alex Hunter n’a pas eu une carrière aussi express.

