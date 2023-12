Manchester City-Tottenham : Son Heung-min rejoint un cercle fermé

Puisque le football est devenu un sport de statistiques.

Auteur d’un drôle de match dimanche face à Manchester City, contre qui son club de Tottenham a arraché le match nul (3-3), Son Heung-min a rejoint un cercle très fermé, constitué de quatre autres joueurs. Face aux champions en titre d’Angleterre, le Sud-Coréen a inscrit un but, un but contre son camp et délivré une passe décisive au cours de la rencontre, une performance que seuls Kevin Davies, Wayne Rooney, Gareth Bale et Jacob Ramsey ont déjà réalisé dans l’histoire du championnat anglais.

Son est aussi devenu le deuxième joueur à inscrire un but et un but contre son camp lors des dix premières minutes d’un match de Premier League après Gareth Barry avec Aston Villa en mai 1999 contre Charlton. L’Anglais avait d’ailleurs marqué son « doublé » en seulement 137 secondes.

5 – Players to register a goal, assist, and own goal in the same @premierleague game: Kevin Davies v Aston Villa, Dec 2008 Wayne Rooney v Stoke City, Oct 2012 Gareth Bale v Liverpool, Nov 2012 Jacob Ramsey v Man Utd, Nov 2022 🆕Son Heung-min v Man City, today Famous. pic.twitter.com/dm9X4e2fyZ — OptaJoe (@OptaJoe) December 3, 2023

Comme quoi, deux minutes suffisent pour ressentir tout un tas de choses.