Luis Enrique : « Je préférerais affronter l’Atlético de Madrid en demi-finales »

Luis Enrique le streamer est de retour.

Plus d’un an après avoir échangé presque chaque jour sur Twitch pendant la Coupe du monde au Qatar, Luis Enrique a de nouveau longuement échangé avec les internautes sur la plateforme, ce jeudi soir. Le moment choisi par le technicien espagnol pour annoncer la création de sa fondation, Xana, du nom de sa fille décédée d’un cancer à l’âge de 9 ans, dans le but de récolter des fonds pour aider les parents de jeunes touchés par des maladies rares ou un cancer. L’actualité du PSG, Unai Emery, ses relations avec les journalistes, ses projets de livre ou encore la nourriture dans la capitale française : les sujets évoqués ont été nombreux. À commencer par le quart de finale de Ligue des champions à venir face au FC Barcelone. « Je suis un socio du Barça depuis plus de 25 ans et je continuerai de l’être jusqu’à ma mort, mais je tenterai de faire mon travail de la meilleure des manières parce que c’est mon métier, a-t-il assuré. Sept de leurs joueurs (Ter Stegen, Araujo, Koundé, De Jong, Gündoğan, Yamal) pourraient être titulaires à Paris, comme au Real, à City, au Bayern ou à Arsenal. Ils sont très dangereux. » Un club dans lequel il se verrait bien revenir un jour : « J’ai toujours dit que revenir au Barça un jour me plairait. Mais c’est très difficile de faire recroiser nos chemins en réalité. »

L’entraîneur parisien a également donné sa préférence en cas de demi-finale : « Je préférerais affronter l’Atlético de Madrid en demi-finales. Nous avons déjà affronté Dortmund en début de saison, et puis ça me permettrait de retourner une fois de plus en Espagne, a-t-il souri. En finale, si jamais nous l’atteignons… je pourrais retrouver Pep Guardiola ou Mikel Arteta. Ce serait top ! » Le technicien a également profité de l’occasion pour chanter les louanges de Warren Zaïre-Emery : « Zaïre-Emery possède une intelligence au-dessus de la moyenne. Ce qui me plaît chez lui, c’est sa capacité à se connecter aux autres joueurs. Warren est l’un des meilleurs sur ce point. » Ou encore révéler ce qui lui plaît le plus dans son métier : « Le plus intéressant est de réussir à faire progresser ses joueurs, j’adore ça. Réussir à faire défendre des joueurs de très haut niveau comme s’ils évoluaient dans une petite équipe, ça me plaît. C’est le plus difficile à faire, mais aussi le plus gratifiant quand ça arrive. »

Une nouvelle leçon délivrée aux quelque 25 000 internautes connectés. Et la promesse d’un prochain live, et pourquoi pas en français cette fois ?

