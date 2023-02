Un message important.

Le milieu de terrain de l’équipe nationale tchèque Jakub Jankto a fait son coming out, ce lundi, en publiant une vidéo sur les réseaux sociaux. Le joueur, qui évolue actuellement au Sparta Prague, en prêt de Getafe, explique son acte courageux : « Salut, je suis Jakub Jankto. Comme tout le monde, j’ai mes points forts. J’ai mes faiblesses. J’ai ma famille. J’ai mes amis. J’ai un travail que je fais du mieux que je peux depuis des années avec sérieux, professionnalisme et passion. Comme tout le monde, je veux vivre ma vie en toute liberté. Sans crainte. Sans préjudice. Sans violence. Mais avec amour. Je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher. » Jankto, 45 capes avec la Národní tým, est notamment passé par la Sampdoria et l’Udinese.

Près d’un an et demi après l’Australien Josh Cavallo et quelques mois après l’Anglais Jake Daniels, il est le troisième footballeur actuellement en activité à révéler son homosexualité. Selon la presse espagnole, il s’agit du premier joueur passé par la Liga à réaliser son coming out.

On ne veut pas connaître la réaction de Patrice Evra sur ce sujet.