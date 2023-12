Lille s'impose face à Metz

Lille 2-0 Metz

Buts : Yazıcı (45e+2) et David (45e+4, SP) pour le LOSC

Un Chevalier d’honneur.

Porté par une rencontre XXL de son gardien, le LOSC a enchaîné un troisième succès de rang, toutes compétitions confondues, face à une équipe de Metz malheureuse et maladroite (2-0). Le début de partie est équilibré, les Grenats font valoir leurs arguments, trouvant souvent Simon Elisor dans la profondeur. L’attaquant messin va d’ailleurs avoir une opportunité en or de faire passer les Mosellans devant, sur penalty, obtenu grâce à une faute de Leny Yoro sur Ablie Jallow. Raté, puisque Lucas Chevalier se détend parfaitement et réalise un somptueux arrêt (29e). Les Nordistes vont basculer la partie en deux minutes dans le temps additionnel : Yusuf Yazıcı fusille d’abord à bout portant un Alexandre Oukidja délaissé par sa défense (1-0, 45e+2), puis Jonathan David double la mise sur penalty, après une faute dans le dos de Fali Candé sur le Canadien (2-0, 45e+4).

Le show Chevalier reprend après la pause : sur un nouveau penalty gratté par Elisor sur une mauvaise sortie du portier lillois, ce dernier se couche encore parfaitement sur la tentative de Lamine Camara (55e). Un deuxième arrêt qui vaut une ovation de la part de tout le stade, qui a conscience que le scénario aurait pu être totalement différent avec un autre gardien. Le LOSC va baisser le rythme par la suite, sécuriser son succès, et éteindre comme il le peut les dernières attaques messines. Les Grenats, eux, repenseront certainement à deux fois à toutes leurs opportunités ratées sur le chemin du retour.

Lille conforte sa quatrième place, Metz reste dixième, en attendant le match du dimanche soir.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Santos, Alexsandro, Yoro, Gudmundsson – Bentaleb (André, 56e), Gomes – Zhegrova (Ferrah, 88e), Cabella, Yazıcı (Haraldsson, 70e) – David (Bouaddi, 88e). Entraîneur : Paulo Fonseca.

Metz (4-2-3-1) : Oukidja – Kouao (Nduquidi, 11e), Traoré, Candé, Udol – Jean Jacques, Camara (N’Guessan, 90e+1) – Van Den Kerkhof (Asoro, 46e), Jallow, Sabaly (Diallo, 74e) – Elisor (Tetteh, 74e). Entraîneur : László Bölöni.

Un nouveau déluge annoncé pour Lille-Metz