À cause des gardiens, l’Atalanta et Arsenal ne se départagent pas

Atalanta 0-0 Arsenal

Un match nul de gardien.

On avait quitté l’Atalanta sur une victoire éclatante contre l’invincible Bayer Leverkusen en finale de Ligue Europa, mais voilà qu’on a retrouvé l’équipe de Bergame lors d’une bien plus pâle performance, ce jeudi, face à Arsenal en ouverture de la nouvelle saison de Ligue des champions (0-0). Malgré un bon début de match, les Gunners ne se sont pas montrés dangereux, hormis une double occasion orchestrée par Bukayo Saka et Thomas Partey, mais Marco Carnesecchi veillait par deux fois (13e).

En matière de double parade, son homologue londonien, David Raya, lui a magnifiquement rendu la pareille lors de la seconde période. Sur un penalty concédé par Partey, le gardien espagnol a d’abord bien plongé sur sa droite pour stopper la tentative de Mateo Retegui avant de se relever à toute vitesse pour repousser, sur la ligne, la tête du même attaquant (51e). Un peu plus ambitieux, les Italiens n’ont toutefois pas fait le nécessaire pour s’imposer à domicile.

Avant le choc de Premier League, Manchester City et Arsenal n'ont pu faire mieux qu'un 0-0.

