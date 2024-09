Pronostic Atalanta Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Arsenal en patron face à l’Atalanta

L’Atalanta Bergame a impressionné l’Europe l’an passé, en remportant la Ligue Europa avec au passage des victoires sur Liverpool, Marseille et une équipe du Bayer Leverkusen qui était jusque-là invaincue. Cet été, la Dea a perdu le milieu de terrain Koopmeiners. Dans le sens des arrivées, l’Atalanta a attiré notamment le buteur Retegui, venu suppléer Scamacca sévèrement blessé. La bande de Gasperini a débuté par une défaite en Superoupe d’Europe face au Real Madrid (2-0). En Serie A, la Dea fait face à des difficultés malgré une victoire inaugurale face à Lecce (0-4). Par la suite, les Bergamasques ont été battus par le Torino (2-1) et face à l’Inter (4-0). Ce week-end, l’Atalanta s’est reprise avec un succès face à la Fiorentina (3-2) grâce à des réalisations des 3 joueurs offensifs, Lookman, De Ketelaere et Retegui.

De son côté, Arsenal a retrouvé des couleurs depuis l’arrivée de Mikel Arteta. Toutefois, le club londonien n’a toujours rien gagné et a à chaque fois été battu par Manchester City dans la course au titre. Dominé en quarts de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich, Arsenal espère viser plus haut lors de cette nouvelle saison. Pour cela, Arteta a renforcé son équipe en attirant l’italien Calafiori, mais aussi l’international anglais Raheem Sterling. Bien rentré dans sa saison, le club londonien avait notamment dominé Wolverhampton et Aston Villa mais a ensuite perdu des points à domicile contre Brighton. Le week-end dernier, les Gunners se sont imposés dans le derby face à Tottenham (0-1), grâce à une réalisation de Gabriel sur corner, une spécialité d’Arsenal. Depuis le début de saison, la bande d’Arteta propose un jeu très différent, qui s’appuie sur la défense et en exploitant les contres. Pour ce déplacement en Italie, Arsenal va retrouver Rice mais devrait déplorer les absences de Saka et Ødegaard. Il y aura de la place donc pour Havertz (déjà 3 buts cette saison dont 2 avec Arsenal), ou pour son éventuel remplaçant du match (Gabriel Jesus ? Martinelli ? Trossard ?). Impressionnant depuis 2 saisons, le club anglais devrait s’imposer face à l’Atalanta qui a tout de même du mal en ce début d’exercice.

