Le seul regret de John Textor est de ne pas avoir licencié Laurent Blanc plus tôt

Encore un coup de Jean-Michel Aulas ?

Onze mois de résultats décevants, de réponses désintéressées face à la presse, mais surtout de position sur un siège éjectable au cœur d’une guerre interne. Laurent Blanc n’a pas vraiment soigné son retour dans le football français et a finalement été écarté du banc de l’Olympique lyonnais ce lundi. Après quatre matchs de championnat, pour trois défaites et un match nul, ce timing peut interroger quand on sait que John Textor n’a jamais réellement compté sur son entraîneur. D’après L’Équipe, l’homme d’affaires américain souhaitait pousser Laurent Blanc vers la sortie dès l’intersaison.

« Textor s’était ouvert en privé, dès l’été, de son intention de se séparer de lui à la première occasion et parce qu’il n’a pas obtenu les résultats qui l’auraient mieux protégé », indique le quotidien. Freiné par la DNCG dans l’été, le président lyonnais a regretté les années Jean-Michel Aulas et semble s’être débarrassé d’un des derniers symboles de l’ancienne direction. Déjà en difficulté durant l’intersaison avec de nombreuses défaites loin du rang de l’OL, Laurent Blanc n’a pas résisté à la trêve internationale et au début de saison chaotique du club, actuellement dernier de Ligue 1.

Celle-ci se termine rapidement, il faudra s’activer pour lui trouver un remplaçant.

Habib Beye contacté par Lyon pour remplacer Laurent Blanc