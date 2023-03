Le PSG aurait pris sa décision sur Galtier

À l’image de ses prédécesseurs.

Les jours se suivent et semblent de plus en plus comptés pour Christophe Galtier qui, défait par Rennes, vit une sale période. Mais selon L’Équipe, le club parisien, ne voulant « pas donner l’impression de céder à la pression », ne devrait pas se prononcer sur le cas de son entraîneur avant début juin et la fin de la saison.

En conférence de presse, le principal concerné a réagi sur les rumeurs le concernant, tout en rappelant les objectifs et le contexte : « Je suis venu pour un projet de deux ans. Tout le monde spécule sur ce qui va se passer en fin de saison. L’objectif, c’est d’être champion. Cette défaite va-t-elle générer une réflexion chez mes dirigeants ? Peut-être. Mais il faut resituer le contexte : il manquait huit joueurs, à quoi il faut ajouter un changement obligatoire à la pause, puisque Tim Pembélé est sorti sur blessure. Le fait d’avoir fait ce match doit-il tout remettre en cause ? Il n’y a pas d’excuses, mais il y a des raisons. Il faut analyser les choses beaucoup plus précisément. »

Le compte à rebours avant la fin de la saison est lancé.

Galtier, erreurs et jeunesse