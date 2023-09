Le Milan fait sa loi face à la Lazio

AC Milan 2-0 Lazio

Buts : Pulisic (60e) et Okafor (88e) pour les Rossoneri

On dirait bien que la pilule du derby a été digérée.

Dans un match maîtrisé du début à la fin, le Milan s’impose 2-0 face à la Lazio et s’installe provisoirement sur le trône de la Serie A, en attendant le déplacement de l’Inter à Salerne. Pour la bande de Maurizio Sarri, c’est une quatrième défaite en sept matchs. Vous avez dit crise ?

Devant leur public gonflé à bloc, les Rossoneri prennent très vite le contrôle du match. Mais si les locaux dominent outrageusement, les occasions sont rares. En face, la Lazio se montre solide et disciplinée. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir la première frappe cadrée milanaise, signée Rafael Leão qui bute sur Provedel (32e). Le Milan prend peu à peu confiance, et sur un centre de Musah, Giroud déclenche une reprise de volée repoussée par Provedel. Le portier espagnol pense s’être tiré d’affaire, Reijnders surgit, mais le Néerlandais s’emmêle les pinceaux devant le but et trouve le poteau (45e). Le Milan continue à multiplier les offensives, les Biancocelesti reculent de plus en plus et finissent par craquer. Trouvé par une superbe passe de Reijnders, Leão centre en retrait pour Pulisic qui profite de la passivité romaine pour trouver la faille et inscrire son troisième but de la saison (1-0, 60e).

La Lazio tente de réagir en développant (enfin) du jeu, mais le Milan ne faiblit pas. Musah est même proche de doubler la mise, mais bute sur un Provedel vigilant (72e). Mais sur un nouvel excellent travail de Rafael Leão dans le couloir gauche, Okafor – entré en jeu quinze minutes auparavant – se retrouve seul et crucifie Provedel et la formation romaine (2-0, 88e). Une prestation cinq étoiles du Milan qui s’impose donc logiquement dans un match où il n’y a finalement pas eu match.

AC Milan (4-3-3) : Maignan – Hernández, Tomori, Kjaer, Calabria (Florenzi, 70e) – Reijnders, Adli (Pobega, 70e), Loftus-Cheek (Musah, 28e) – Leão, Giroud (Okafor, 70e), Pulisic (Chukwueze, 82e). Entraîneur : Stefano Pioli.

Lazio (4-3-3) : Provedel – Hysaj, Romagnoli, Casale, Marušić – Alberto, Rovella (Vecino, 67e), Guendouzi (Kamada, 67e) – Zaccagni (Isaksen, 82e), Castellanos (Immobile, 75e), Felipe Anderson (Pedro, 75e). Entraîneur : Maurizio Sarri.

