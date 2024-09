Pronostic Lazio AC Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Milan devant la Lazio sur le papier

Deuxième de Serie A en 2023, la Lazio a connu une saison suivante moins réussie, échouant à se qualifier pour la Ligue des champions. L’arrivée d’Igor Tudor en cours de championnat a redynamisé l’équipe, qui a finalement terminé à la 7e place, se qualifiant ainsi pour la Ligue Europa. Malgré des performances encourageantes, Igor Tudor a quitté son poste cet été, remplacé par Marco Baroni. La Lazio a bien entamé la saison en battant le promu Venise (3-1), mais a ensuite subi une défaite à l’extérieur contre l’Udinese (2-1) le week-end dernier. Orpheline de sa légende Immobile, partie pour le Beşiktaş après une saison moyenne, la Lazio a accueilli plusieurs joueurs cet été, notamment Nuno Tavares et Boulaye Dia en prêt, mais également Castrovili arrivé libre de la Fio.

Champion de la Serie A en 2022, l’AC Milan n’a pas su rester en course pour le Scudetto lors des deux dernières saisons. Cependant, le club a assuré sa qualification pour la Ligue des champions à chaque fois. L’an dernier, les Rossoneri ont haussé leur niveau en seconde partie de saison, terminant à la 2e place, à 19 points de l’Inter. Cette saison, malgré leur ambition et une grosse prépa, les Milanais ont montré des faiblesses lors des deux premières journées : un nul à domicile contre le Torino (2-2) et une défaite surprenante chez le promu Parme (2-1). Si elle s’est séparée de Giroud et d’autres joueurs moins utilisés, cette équipe de Milan s’est énormément renforcée et a posé plus de 50 millions sur 4 joueurs : Morata (Atlético), Pavlović (RB Salzbourg), Emerson Royal (Tottenham) et Youssouf Fofana (Monaco). Ils viennent compléter une équipe bien garnie avec Leão (9 buts, 9 passes l’an passé), Pulisic (12 buts, 8 passes), mais aussi les Français Hernandez et Maignan toujours aussi précieux. Le début de saison est compliqué mais l’effectif Milanais semble nettement supérieur à celui de la Lazio, la victoire est possible. Auteur d’une passe dé face à Parme le week-end dernier, Rafael Leão pourrait encore se montrer décisif.

