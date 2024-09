Accroché par la Lazio, Milan ne décolle pas

Lazio 2-2 AC Milan

Buts : Castellanos (62e) et B. Dia (66e) pour la Lazio // S. Pavlović (8e) et Leão (72e) pour le Milan

Pas de quoi faire peur à Liverpool ou au Real Madrid.

Dans la lignée de son début de saison compliqué, Milan n’a pu ramener qu’un point de son déplacement chez la Lazio ce samedi (2-2). Sauveteur de son équipe au moment de dégager le tir de Boulaye Dia sur sa ligne (2e), Strahinja Pavlović s’est montré tout aussi autoritaire dans la surface adverse pour catapulter le corner de Christian Pulisic dans la cage (0-1, 8e). L’unique frappe cadrée des Rossoneri en première période.

La Lazio a renversé la table en l’espace de quatre minutes grâce à Taty Castellanos (1-1, 62e) et Dia (2-1, 66e), auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs, mais le quadruple changement de Paulo Fonseca a porté ses fruits. Entré en jeu à peine une minute plus tôt, Tammy Abraham a servi Rafael Leão pour remettre les compteurs à zéro (2-2, 72e). Mike Maignan a préservé le point du nul face à Mattia Zaccagni (80e), mais les Milanais restent englués en deuxième partie de classement. Il leur faudra maintenant attendre le week-end du 14 septembre pour espérer gagner pour la première fois de la saison.

La trêve internationale sera longue. Très longue.

→ Résultats et classement de la Serie A