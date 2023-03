Le Bayern avec ses ex-Parisiens contre le PSG

La cote de la clim’ d’un ex-Parisien est à combien ?

Pas de Benjamin Pavard, certes, mais deux Français : Kingsley Coman et Dayot Upamecano alignés d’entrée. Un système calqué sur celui du PSG, avec un trio Josip Stanišić, Dayot Upamecano et Matthijs de Ligt en défense, deux pistons en la personne d’Alphonso Davies et de Kingsley Coman (qui va donc marquer ce soir), un double pivot Joshua Kimmich-Leon Goretzka, Jamal Musiala et Thomas Müller au soutien de l’immense Eric-Maxim Choupo-Moting.

FC Bayern Munich (3-4-2-1) : Sommer – Stanisic, Upamecano, De Ligt – Coman, Kimmich, Goretzka, Davies – Musiala, Müller – Choupo-Moting. Entraîneur : Julian Nagelsmann

