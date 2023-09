L'Allemagne aurait trouvé son pompier de service

Les Allemands n’ont pas fini d’être hautains.

Sans entraîneur depuis le limogeage d’Hansi Flick, l’Allemagne a vite rebondi en allant chercher l’ex-entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann. Sans club depuis son départ forcé de Bavière en mars, mais toujours sous contrat avec le champion national, il va être libéré de ce dernier, afin de venir au chevet de la sélection nationale. C’est Christian Falk, du Bild, qui a révélé l’information mardi.

Exclusive: Julian Nagelsmann will be the German Nationalcoach for the European Championship 2024 in Germany @BILD_Sport

— Christian Falk (@cfbayern) September 19, 2023