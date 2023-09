Hansi Flick viré avant d’affronter la France

De plus en plus effrayants, ces Bleus.

Sous pression après une nouvelle contre-performance de son équipe face au Japon samedi soir, Hansi Flick a été licencié de son poste de sélectionneur de l’Allemagne dès ce dimanche. « L’assemblée des actionnaires et le conseil de surveillance de la Fédération allemande (DFB) ont décidé aujourd’hui, sur proposition du président de la DFB Bernd Neuendorf, de relever de leurs fonctions le sélectionneur Hansi Flick ainsi que les deux co-entraîneurs Marcus Sorg et Danny Röhl, avec effet immédiat », peut-on lire dans le communiqué publié par la Fédération.

ℹ️ Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der DFB GmbH und Co. KG haben heute auf Vorschlag von DFB-Präsident Bernd Neuendorf beschlossen, Bundestrainer Hansi Flick sowie die beiden Co-Trainer Marcus Sorg und Danny Röhl mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben zu entbinden. pic.twitter.com/WtAcUxJvb2 — DFB-Team (@DFB_Team) September 10, 2023

Flick est arrivé au chevet de la Mannschaft après l’élimination en huitièmes de finale de l’Euro 2021 pour prendre la suite de Joachim Löw. Une Coupe du monde ratée et une année 2023 catastrophique (une seule victoire, un nul et quatre défaites) plus tard, l’aventure semble donc sur le point de se terminer.

Hansi soit-il.

