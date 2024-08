La Ligue 1 sans diffuseur en Angleterre et ailleurs à l'étranger

À l’international, le championnat de France est également invisible.

Alors que la Ligue 1 risque d’être visionnée par peu de personnes en France en raison du prix excessif de l’abonnement de DAZN, outre-Manche elle pourrait ne pas être visible du tout. Selon World Soccer Talk, TNT Sports a décidé de ne pas renouveler son contrat de droits télé pour diffuser le championnat français. Jusqu’à la fin de la saison dernière, la chaîne britannique en possédait les droits exclusifs et proposait plus de 200 matchs de Ligue 1 par saison.

Malheureusement pour les clubs de Ligue 1, aucun autre diffuseur au Royaume-Uni ne s’est manifesté pour récupérer les droits et retransmettre les matchs de la nouvelle saison qui débute ce vendredi au Havre. Selon le média britannique, la LFP peine également à trouver des diffuseurs au Moyen-Orient, en Afrique du Nord mais aussi aux États-Unis, où beIN Sports n’a pas non plus renouvelé ses droits après leur expiration.

Les sites de piratage sont interdits aussi chez eux ?

