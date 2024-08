La LFP obtient une nouvelle vague de blocages d’IPTV et de sites de streaming illégaux

Et si la LFP était en fait un bon gros stoppeur des familles ?

À moins d’une semaine de la reprise de la Ligue 1, et juste après le dévoilement des tarifs pour la suivre à la télé, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a annoncé dans un communiqué de presse avoir obtenu le blocage de plusieurs sites de streaming et de services IPTV diffusant la Ligue 1 et la Ligue 2. Cette décision provient du Tribunal judiciaire de Paris, qui a ordonné le blocage de ces plateformes par les fournisseurs d’accès à internet (FAI) français.

Cette nouvelle vague de blocages s’inscrit dans la lutte acharnée que mène la LFP contre le piratage des matchs du championnat français. Début 2023, l’institution avait déjà obtenu le blocage des noms de domaines de certains sites illicites par les FAI français. Cependant, un rapport de l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) paru en mars dernier avait révélé que les IPTV, ces boîtiers permettant d’accéder à des centaines de chaînes payantes sur son téléviseur, avaient toujours le vent en poupe. C’est pourquoi la LFP continue de demander des nouvelles vagues de blocage : cette décision « est la quatrième injonction de blocage obtenue par la LFP depuis la création du dispositif de lutte contre le piratage sportif en janvier 2022 ».

Cependant, la particularité de cette injonction, c’est qu’elle est la première à avoir été obtenue avant le début de la saison, suite donc aux rapports alarmants de l’Arcom sur le piratage lors de l’exercice précédent. La LFP pourra d’ailleurs saisir l’instance de contrôle pendant la saison pour prendre de nouvelles mesures de blocages. Tout ça pour évidemment favoriser les abonnements aux nouveaux diffuseurs de la Ligue 1 : beIN Sports et DAZN, dont les tarifs cumulés pour suivre l’intégralité de la Ligue 1 sont pourtant très élevés.

Pas sûr que ça soit suffisant pour convaincre les gens à prendre un abonnement DAZN…

Toulouse, pour continuer de voir la vie en rose