La compo du PSG face au Bayern, avec Messi et Mbappé

Grosse surprise !

Qui aurait pu prédire un duo d’attaque Lionel Messi-Kylian Mbappé ? La seule incertitude de cette composition étant la présence ou non du capitaine Marquinhos, qui sera présent avec ses douleurs aux muscles intercostaux. Blindé de médocs, il sera accompagné de Danilo et Sergio Ramos derrière, avec donc Nordi Mukiele et sa douleur au tendon d’Achille sur le banc.

Petit entrejeu bien neutre avec Vitinha, Marco Verratti et Fabian Ruiz. Nuno Mendes et Achraf Hakimi seront chargés d’alimenter les deux starlettes devant et de bien couvrir leur manque de replis défensif. Coup d’envoi 21h, sur toutes les chaînes cryptées de France.

Paris SG (3-5-2) : Donnarumma – Danilo, Ramos, Marquinhos – Hakimi, Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz, Nuno Mendes – Messi, Mbappé. Entraîneur : Christophe Galtier.

