Rafael Leao pointe les dangers de la Turquie

Trois éléments majeurs, et les supporters.

Voilà ce qui fait peur à Rafael Leao avant d’affronter la Turquie, lors de la deuxième journée de l’Euro 2024 dans le groupe F. « Hakan Çalhanoglu, j’ai joué avec lui à l’AC Milan et il a beaucoup de qualités : il a une bonne frappe, il est très dangereux. Arda Güler joue au Real et arrive déjà à faire des différences, malgré son âge. Baris Alper Yilmaz, aussi, un joueur très rapide. Ces joueurs peuvent faire la différence », a ainsi ciblé le Milanais.

Et le Lusitanien de poursuivre en conférence de presse, craignant également l’ambiance du stade après avoir difficilement remporté son premier match dans la compétition contre la Tchéquie avec un Portugal plutôt timoré : « On sait que ce sera une atmosphère difficile, il y a beaucoup de Turcs en Allemagne. Mais on aura le soutien des Portugais, on compte sur le soutien de tous les Portugais d’Allemagne. »

Il y aura du monde devant la téloche, en tout cas.

