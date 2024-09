Franck Ribéry va reprendre du service sur la Côte d’Opale.

Nancy ne parvient pas à reprendre la tête du National. Pablo Correa ne doit pas être content, car ses Rouge et Blanc ont joué en supériorité numérique pendant 70 minutes à Boulogne-sur-Mer. Dans le choc de cette septième journée, le premier accueillait le troisième, et a su revenir au score (1-1), par l’intermédiaire de Teddy Averlant, qui possède, comme nous l’apprend L’Aisne nouvelle, la particularité d’avoir une photo avec Pierre-Emerick Aubameyang. Et contrairement à Al-Qadisiya, le club de PEA en Arabie saoudite, Boulogne reste invaincu cette saison. Nancy, lui, remonte quand même d’une place au classement, désormais deuxième, devant Valenciennes.

Aucune victoire pour les 5 premiers

Ce vendredi, seules quatre des quatorze équipes qui jouaient avaient marqué à la mi-temps, comme Concarneau, finalement repris par le FC Rouen de Diawoye Diarra (1-1). Le comeilleur buteur du National la saison dernière a marqué sur penalty son quatrième but de la saison. Deux points séparent les cinq premiers du National. Tous n’ont pris qu’un point lors de cette septième journée.

Alors qu’il n’avait gagné qu’une seule fois cette saison, Le Mans a quant à lui repris sa marche en av’Mans en battant QRM, qui n’avait pas joué la semaine dernière et passe lanterne rouge. Dame Gueye, son buteur, a marqué pour la deuxième fois de la saison, et Brice Oggard a doublé la mise (1-2).

Sochaux et Orléans, Villefranche et Nîmes ont préféré ne pas se fâcher. 0-0 dans les deux rencontres., alors que Dijon, grâce à l’ancien du Red Star Jovany Ikanga, a pris cinq places au classement en battant Aubagne (1-0). Grosse remontée également pour le Paris 13 Atletico. Après trois nuls et trois défaites, les Verts se sont vengés sur la pelouse de Bourg-en-Bresse. 3-0, grâce notamment à sa dernière recrue, l’ancien Caennais Lenny Nangis, buteur sur penalty.

Deuxième pénalty transformé ce soir par les joueurs du @Paris13Atletico qui filent vers une première victoire cette saison. Lenny Nangis marque son premier but sous ses nouvelles couleurs. 0️⃣ – 3️⃣ I 69e Suivez le match en direct sur https://t.co/xUfX5btFzv #NationalFFF#FFFTV pic.twitter.com/GPJTkCuG4E — Championnat National (@NationalFFF) September 27, 2024

Châteauroux, pendant ce temps-là, a pu se reposer, et préparer son match contre les Girondins de Bordeaux sa braderie d’automne, prévue le dimanche 13 octobre.

Boulogne 1-1 Nancy

Buts : Dabasse (17e) pour l’ASNL // Averlant (54e) pour Boulogne

Expulsion : Dabo (20e) côté Boulogne

Bourg-en-Bresse 0-3 Paris 13 Atl.

Buts : Diako (3e), Hachem (48e, SP) et Nangis (69e, SP) pour le Paris 13 Atletico

Concarneau 1-1 FC Rouen

Buts : Soukouna (44e) pour Concarneau // Diarra (84e, SP) pour le FCR.

Dijon 1-0 Aubagne

But : Ikanga (73e) pour les Dijonnais

Quevilly Rouen 1-2 Le Mans

Buts : Adekalom (78e) pour QRM // Gueye (41e) et Oggard (73e) pour les Manceaux Expulsion : Owusu (90e) pour Rouen

Sochaux 0-0 Orléans

Villefranche 0-0 Nîmes

