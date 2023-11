Encore un qui va se faire des amis.

Au pupitre à l’occasion de l’assemblée générale du Borussia Dortmund, le président du BVB, Hans-Joachim Watzke, a glissé un tacle appuyé en direction du PSG et de Newcastle, alors qu’il dressait le bilan du club en C1. « Dans ce groupe monstrueux, nous sommes actuellement en tête. Je ne m’attendais pas à ça après avoir vu le tirage au sort à Monaco », a avoué le boss du Borussia, avant de sortir la grosse artillerie : « Nous ne jouons plus contre des clubs de football, mais contre des États. Nous jouons contre le Qatar, qui est le principal propriétaire du PSG, et contre l’Arabie saoudite, qui est le principal actionnaire de Newcastle. Néanmoins, nous occupons la première place, mais je sais que c’est un groupe très fragile et que ça peut changer lors de la prochaine journée. »

Les correspondants allemands, ce n’est plus ce que c’était.

Un groupe rempli d’étoiles pour le PSG