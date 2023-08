Dix jours après avoir prolongé, Willian déjà prêt à quitter Fulham

Sa potentielle destination va vous étonner !

Cela fait onze jours que Fulham a prolongé le contrat de Willian, qui avait signé au club londonien il y a un an, pour une saison seulement. Convaincus, les Cottagers s’étaient donc entendus avec l’ailier brésilien pour une année supplémentaire. Sauf que l’ancien de Chelsea pourrait déjà s’en aller et prendre la direction de l’Arabie saoudite. Selon Fabrizio Romano, il se serait déjà mis d’accord avec Al-Shabab, et aurait informé les dirigeants du club, ainsi que Marco Silva, de son intention de rejoindre le club de ses rêves.

EXCL: Willian has agreed personal terms with Al Shabab. Contract ready with the Saudi side for Brazilian winger. ⚪️🇸🇦

Willian has already communicated to Fulham and Marco Silva his intention to leave and try new chapter in Saudi.

Up to the clubs now. pic.twitter.com/qYeajF2w6T

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023