Chelsea sous le coup d’une enquête pour deux transferts frauduleux

Le club de Londres est visé par une enquête de la Premier League pour les transferts de Samuel Eto’o et Willian selon les informations du Times. Les actuels propriétaires de Chelsea ont publié un communiqué pour signaler que les accusations datent d’avant leur prise de contrôle et que celles-ci « ne sont liées à aucune personne qui est actuellement au club ».

Chelsea statement: “These allegations pre-date the club’s current ownership. They concern entities that were allegedly controlled by the club’s former owner and do not relate to any individual who is presently at the club.”

— Martyn Ziegler (@martynziegler) October 30, 2023