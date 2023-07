Chelsea condamné à payer une grosse amende par l’UEFA

L’heure de passer à la caisse.

Après avoir exclu la Juventus de la Ligue Europa Conférence, l’UEFA frappe à nouveau. L’instance européenne à infliger une amende de 10 millions d’euros à Chelsea. La raison ? Le club londonien a soumis des informations financières incomplètes entre 2012 et 2019, sous la présidence de Roman Abramovich, et donc a été sanctionné pour non-respect du règlement concernant les licences de club et de fair-play financier. C’est Todd Boehly, le nouveau propriétaire des Blues, qui avait fait remonter ces écarts dans les comptes du club.

Club statement on UEFA decision. — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 28, 2023

Le club londonien, douzième de Premier League la saison passée, a réagi sans faire de vague à cette décision dans un communiqué : « Chelsea a pleinement coopéré et aidé l’UEFA dans son enquête sur ces questions et, à la suite d’une analyse par l’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA, le club a conclu un accord avec l’UEFA. En vertu de celui-ci, le club doit verser une contribution financière de 10 millions d’euros sous forme de paiement fixe, expliquent les Blues. Nous tenons à exprimer notre gratitude à l’UEFA pour son examen de cette question. Chelsea attache une grande importance à sa relation avec l’UEFA et se réjouit de développer cette relation dans les années à venir. »

À qui le tour ?

