La ville de Santos en feu après la première relégation de l’histoire du club

L’OL a un aperçu de ce qui pourrait lui arriver dans quelques mois.

Alors que Dimitri Payet a réussi son défi de maintenir le Vasco de Gama en première division brésilienne à l’issue de l’ultime journée, le Santos de Pelé et Neymar est descendu en enfer cette nuit. Pour la première fois de son histoire, Santos est relégué en deuxième division après sa défaite à domicile face à Fortaleza (1-2), concédée dans les ultimes secondes sur un lob du milieu de terrain de Juan Martín Lucero (un match nul n’aurait de toute façon pas sauvé le club). Les supporters sont devenus fous de voir leur club – fondé en 1912 – chuter, et ont mis le feu à leur ville.

Santos (the very same club made famous by Pele & Neymar) has been demoted to Serie B next season after losing 1-2 to Fortaleza with former @OfficialJohor, Juan Martin Lucero scoring this GOLAZO in the 96th minute. pic.twitter.com/cmMci9dWsb

— Sivan John 🇦🇷 ⭐⭐⭐ (@SivanJohn_) December 7, 2023