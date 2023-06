Le fils de Pelé avait honte de dire que son père jouait au foot

Honte au Roi !

Edinho, fils aîné de Pelé, a grandi loin de son père aux États-Unis. Dans une longue interview accordée à L’Équipe, il revient sur sa relation compliquée avec son père, disparu il y a quelques mois. « J’ai été élevé avec mes deux sœurs par une maman célibataire, se souvient-il. Dans ma tête, je suis américain. J’ai appris l’histoire du pays, son hymne, j’ai grandi comme un vrai New-Yorkais. C’est pour ça que j’ai pratiqué le basket, le baseball, le foot US, le hockey ou la crosse… » À tel point que le futur gardien de but de Santos avoue qu’à cette époque, il hésitait à révéler le métier de son père. « En fait, le football était le sport que je pratiquais le moins. Il était populaire chez les enfants et les filles, car ce n’est pas un sport violent. Pour nous, le foot était donc considéré comme un sport de nanas. Du coup, j’avais même un peu honte quand on me demandait ce que faisait mon père. “Mon père ? Il était athlète !” “Ah bon, et dans quel sport ?” “Euh, il était joueur de foot.” Je le disais en ayant un peu honte. »

Une enfance passée loin du roi brésilien. « Quand j’habitais aux États-Unis, je n’avais pratiquement pas de contact avec lui. Je le voyais deux, trois fois par an seulement, pour des anniversaires ou pour Noël, détaille encore Edinho, pas vraiment rancunier. Souvent, il nous donnait rendez-vous et il ne venait pas. Ça me rendait rebelle, j’étais en colère contre lui. Mais aujourd’hui, je comprends, il fallait que je partage mon père avec la planète entière. »

Décidément, les enfants, ça ne veut jamais partager.

