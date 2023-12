En France il y a des chèvres, au Brésil c’est des bananes.

Edinho, le fils du Roi Pelé qui célèbre tristement le premier anniversaire de la mort de son père en ce 29 décembre, a consacré une interview à EFE, ce mercredi à Santos. Il dresse sa vision concernant un football brésilien « malade », avant d’ajouter qu’il faudra une « révolution et cela doit commencer par la Confédération brésilienne de football », pour restructurer le pays.

C’est dans la position de « fils de » que sa sortie médiatique trouve écho, mais elle prend un sens plus grand encore, quand on sait que l’enfant de Pelé a lui-même été gardien de but professionnel de 1990 à 1999, sous les couleurs de Santos, de la Portuguesa ou de Ponte Preta. Actuellement en charge de la formation à Santos justement, Edinho s’est même permis une comparaison osée, en référence aux talents brésiliens : « Nous avons du pétrole et nous ne savons pas le raffiner. Nos joueurs sont des bijoux vendus à des prix de bananes » en Europe. Au vu de la situation politique autour du pays et du football, l’intéressé encourage les jeunes footballeurs à vite s’expatrier avant d’être contaminés par la culture brésilienne, qui ne valorise pas le sport comme « une industrie professionnelle, mais comme un jeu. »

Edinho président ?

La FIFA menace de suspendre le Brésil