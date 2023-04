Pelé bientôt synonyme de grandeur dans le dictionnaire portugais  ?

Pelé. [Adjectif] 1. le plus grand de tous. 2. référence de la grandeur 3. inégalé 4. synonyme d’excellence 5. unique.

Voilà la définition proposée par la Fondation Pelé. L’objectif étant d« éterniser ‘O Rei’ avec un mot du dictionnaire », peut-on lire sur le tweet de campagne publié ce jeudi sur le compte du triple champion du monde décédé le 29 décembre 2022. « Tout le monde connaît et vénère le plus grand Brésilien de tous les temps. Maintenant, le moment est venu d’honorer Pelé en immortalisant le Roi avec un mot du dictionnaire – signez et faites partie de ce mouvement », a encouragé la Fondation Pelé sur ses réseaux sociaux. Pour le moment, le club de Santos, où Pelé a passé la majeure partie de sa carrière, et Globo, groupe médiatique très puissant au Brésil, ont soutenu la campagne.

Todos conhecem e reverenciam o maior brasileiro de todos os tempos. Agora, chegou a hora de realizar a Pelé das homenagens, eternizando o Rei como uma palavra no dicionário. 👑♾️📖 Acesse https://t.co/GdlqkwtiWA e faça parte desse movimento! #PeléNoDicionário #sportv pic.twitter.com/y73ImEmAl1 — Pelé (@Pele) April 13, 2023

En attendant, il est nécessaire de compléter le travail de la fondation Pelé :

Déf : Escroc qui compte ses buts marqués à l’entraînement dans le bilan total de sa carrière.

Homonyme : Yohann Pelé, dit l’Albatros.

Antonyme : Antony, otarie mancunienne.

