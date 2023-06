Amélie Oudéa-Castéra veut voir Mbappé et Griezmann aux JO

Tout le monde y va de son coup de pression.

Interrogé sur son souhait de voir Kylian Mbappé participer au JO de Paris 2024, Amélie Oudéa-Castéra a déclaré dans une interview à Ouest-France qu’il était « impossible de répondre non à cette question ». L’attaquant du PSG est « une telle source d’inspiration, de fraîcheur » et « l’avoir, ainsi qu’Antoine Griezmann, serait extraordinaire », a-t-elle ajouté. Petit bémol, les Jeux olympiques ne font pas partie du calendrier FIFA et par conséquent les clubs ne sont pas obligés de laisser leur joueur y participer. La ministre des Sports appelle la Fédération française de football à « géré ça avec habileté ».

Antoine Griezmann a déjà affirmé sa volonté de participer aux Jeux : « Si je suis appelé, je mettrai une pression extraordinaire pour qu’on me laisse les faire. C’est un rêve, un objectif, c’est en France, c’est représenter la France. Les JO, tout le monde les regarde à la télévision et tout le monde les fait même en vacances entre amis ou en famille. J’en ai envie », avait déclaré l’attaquant de l’Atlético de Madrid en conférence de presse avant le match des Bleus face à la Grèce, le 19 juin dernier.

Kylian Mbappé rêve lui aussi de représenter la France lors de ce tournoi olympique. « J’espère y être. Tout le monde sait que j’ai toujours rêvé de jouer les Jeux olympiques, après cela ne dépend pas de moi, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte et il faudra tous les étudier », a-t-il affirmé le 13 avril dernier dans l’émission Tout le Sport.

Tout pour garder les médailles à la maison.

