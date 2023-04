Allegri aux dirigeants de l’Inter : « Vous êtes des merdes  »

Bientôt un poste dans le FC Nantes de Kombouaré pour Max Allegri ?

La Juventus a donc décidé de se ridiculiser jusqu’au bout dans cette double confrontation en demi-finales de la Coupe d’Italie. Après les cris racistes des supporters de la Vieille Dame envers Lukaku à l’aller (1-1), c’est au tour du coach, Massimiliano Allegri, de se montrer insultant. Après la défaite synonyme d’élimination de son équipe ce jeudi (0-1), le technicien italien s’en serait pris verbalement aux dirigeants milanais dans le tunnel menant aux vestiaires selon la Gazzetta della Sport.

« Vous êtes des merdes, vous arriverez sixièmes », se serait emporté Allegri en visant son ancien associé Giuseppe Marotta, directeur sportif de l’Inter Milan et ex-responsable du sportif de la Juventus entre 2010 et 2018. L’ancien coach de l’AC Milan entre 2010 et 2014 aurait ensuite stimulé ses troupes : « Nous devons finir devant eux en championnat, nous ne devons pas les envoyer en Ligue des champions. » Actuellement sixième de championnat, soit trois rangs derrière la Juve, l’Inter est par ailleurs en demi-finales de Ligue des champions ainsi que qualifiée pour la finale de la Coupe d’Italie.

Vivement le retour.

